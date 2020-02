Unfall bei Argen-Talbrücke mit drei Lkw: A96 bei Wangen gesperrt

Schwerer Lkw-Unfall am Montagmorgen auf der A96 bei Wangen: Laut Polizei sind drei Lastwagen beteiligt, mindestens ein Fahrer ist verletzt. Die Autobahn in Richtung Memmingen ist zwischen den Ausfahrten Weißensberg und Wangen-West gesperrt.

Drei Lastwagen sind in einen Verkehrsunfall verwickelt, der sich am Montag gegen 9 Uhr auf der Autobahn 96 auf Höhe Neuravensburg, in Fahrtrichtung Memmingen, ereignet hat. Bei dem schweren Unfall im Bereich der Talbrücke Obere Argen gibt es laut Polizei mindestens einen Verletzten, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist. Die Autobahn ist zwischen den Ausfahrten Weißensberg und Wangen-West gesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort, der Verkehr staut sich bereits auf mehreren Kilometern. Weitere Informationen folgen.