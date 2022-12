Unfall auf Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Mit einem Pannenwagen zusammengestoßen ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen auf dem Standstreifen der A 96. Das teilt die Polizei mit. Der unbekannte Fahrer des Schwerlasters prallte während seiner Fahrt in Richtung Lindau auf Höhe der Talbrücke an der Oberen Argen so wuchtig gegen den abgestellten Nissan, dass an diesem durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Im Anschluss fuhr der Lkw-Fahrer davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Er soll mit einem rot lackierten Lkw unterwegs gewesen sein, der nach der Kollision auch deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt der Verkehrsdienst Kißlegg unter der Telefonnummer 07563/90990 entgegen.