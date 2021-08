Unfall auf Autobahn

Da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, ist ein Autofahrer am Montagabend auf der regennassen A 96 verunglückt. Der 44 Jahre alte BMW-Fahrer war in Richtung Memmingen unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Wangen-West ins Schleudern geriet. Er kollidierte mehrfach frontal mit der Mittelschutzplanke und verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.