„Unbekanntes Syrien“ nähergebracht

Zwei junge syrische Flüchtlinge haben im Rahmen der interkulturellen Woche in der Wangener Stadtbücherei über Erlebtes gesprochen. Ayham Al Rizk und Alaa Eddin Khalil berichteten laut Mitteilung von ihrem Heimatland Syrien und ihrem langen Weg nach Isny und Wangen.

Geleitet wurde der Abend von der Moderatorin Sabine Jung-Bass, die zu Beginn die Frage nach der Motivation der beiden Männer für diese Zusammenkunft stellte. „Wir wollten die häufigen Vorurteile über Syrien abbauen und zeigen, wie schön unser Heimatland vor dem Krieg war.“

Dies ist ihnen laut Mitteilung der städtischen Integrationsbeauftragten Anita Mutvar durch eindrückliche Erzählungen von ihrer Kindheit in Syrien, den Schulbesuchen und Freizeitaktivitäten, aber auch durch Schilderungen vom engen Familienzusammenhalt gelungen. Umrahmt wurde dies durch den Kurzfilm „Unbekanntes Syrien“ von Khaldoun Hassan. Der Film entstand in einer Projektarbeit beim Offenen Kanal in Kassel und zeigte ein kulturelles Porträt des Landes.

Auf die Frage, was den beiden Männern beim Ankommen in Deutschland geholfen hätte, waren sich beide sofort einig: Sprache sei der Schlüssel. „Ohne Sprache wäre ein wirkliches Ankommen in einem anderen Land nicht möglich.“ Auch der Kontakt zu Einheimischen sei sehr wichtig gewesen, um zum einen die Sprachkenntnisse zu vertiefen, aber auch um die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verstehen. Den Kontakt herzustellen sei allerdings nicht immer ganz so einfach.

Für die Zukunft wünschten sich die beiden mit ihren Familien ein Leben in Frieden führen zu können, am liebsten in Wangen, denn, lächelte Alaa Eddin Khalil: „In Wangen bleibt man hangen.“ Er und Ayham Al Rizk stehen kurz vor der Gesellenprüfung.