Zeugen sucht das Polizeirevier in Wangen (Telefon 07522 / 9840) zu einer Sachbeschädigung, die am Sonntag zwischen 14.30 und 15 Uhr in der Lindauer Straße begangen worden ist. An einem im Bereich der Einmündung des Südrings in die Lindauer Straße in einer Parkbucht abgestellten Volkswagen Touran, Farbe schwarz mit Ravensburger Kennzeichen wurde die Beifahrertüre zerkratzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt.