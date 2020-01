Unbekannter zerkratzt Auto auf Wangener Rewe-Parkplatz

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Karl-Hirnbein-Straße in Wangen hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagnachmittag ein Auto zerkratzt. Zwischen 15.50 und 16.10 Uhr zog der Täter einen spitzen Gegenstand über die rechte Fahrertür, wie es in der Polizeimeldung heißt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.