Unbekannter verursachtet Unfall und flüchtet

Ein Unbekannter hat mit seinen Auto die Vorfahrt eines andern Autofahrers missachtet, der daraufhin stark abbremsen musste. Ein nachfolgender Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Laut Polizeibericht fuhr der unbekannte Fahrer mit einem grau lackierten Auto am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 325 aus Richtung Leupolz in Richtung der Einmündung der Landesstraße 325 in die Bundesstraße 32 und bog an der Einmündung nach links in die Bundesstraße 32 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 58-jährigen Fahrers eines VW-Busses, der die Bundesstraße aus Richtung Wangen in Richtung Ravensburg befuhr und nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Unfallverursacher vermeiden konnte. Der nachfolgenden, 47-jährigen Fahrerin eines VW Lupo gelang es nicht mehr, ihre Geschwindigkeit rechtzeitig zu verringern, weshalb sie auf den VW-Bus auffuhr.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Wangen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des verursachten Sachschadens in Höhe von etwa 8000 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu melden. Beim Fahrzeug soll es sich um einen SUV der Marke Skoda oder Seat gehandelt haben. Der Fahrer wurde als etwa 50 Jahre alt und blond beschrieben. Er soll eine graue Jacke getragen haben. Verletzt wurde beidem Verkehrsunfall niemand.