Unbekannter touchiert Senior mit Pkw und fährt weiter

Zu einem Unfall, bei dem am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein Fußgänger in der Gegenbaurstraße angefahren wurde, sucht das Polizeirevier Wangen Zeugen.

Der 73 Jahre alte Passant ging nach Polizeiangaben auf Höhe einer Apotheke auf der Straße an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbei. Ein 57-jähriger Fiat-Fahrer übersah den Mann und touchierte ihn mit seinem Wagen am Bein. Der Senior stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.