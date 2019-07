Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Freitagvormittag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren gegen das Heck eines in der Lindauer Straße bei einer Bäckerei parkenden, schwarz lackierten Renault Clio gestoßen. Dabeo entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum Vorfall erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.