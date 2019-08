Unbekannter stiehlt Schuhe, Münzen und Schmuck

Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Sonntag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, in ein Wohnhaus in der Rubertus-Neß-Straße gewaltsam Zutritt verschafft. Wie die Polizei mitteilt, gelangte er über eine Kellertür auf der Gebäuderückseite in das Haus und entwendete ein Paar beige Sneakers der Marke „Geox“, eine noch nicht bekannte Menge an Münzen sowie auch Sammelmünzen und Schmuck. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984-0, zu wenden.