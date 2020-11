Unbekannter schleicht sich in Wangener Wohnung

Heftig erschrocken ist am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Anwohnerin in der Wangener Ebnetstraße, nachdem sie in ihrer Wohnung einen fremden Mann antraf. Nun sucht die Polizei den Unbekannten, wie sie mitteilt.

Der etwa 60-jährige Unbekannte kramte dort in ihren Sachen herum und fragte die Frau nach Geld. Durch lautes Schreien konnte sie den Fremden vertreiben, ohne dass dieser etwas stehlen konnte. Der Tatverdächtige trug eine rote Daunenjacke und eine dunkle Hose. Er ist etwa 1,70 Meter groß und hat kurze graue Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 07522 / 9840 entgegen.