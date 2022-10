Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Auf Wertsachen hatte es ein Dieb abgesehen, der am Montag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr die Scheibe eines in der Bindstraße geparkten Autos eingeworfen hat. Das teilt die Polizei mit. Der Täter griff im Anschluss in das Innere des Wagens und nahm aus der auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche eine Geldbörse. In dieser befanden sich neben einem zweistelligen Bargeldbetrag auch sämtliche Ausweisdokumente und Geldkarten der Fahrerin. Personen, die den Täter beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 zu melden.