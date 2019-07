Unbekannter schlägt und tritt Jugendliche

Aggressiv hat sich ein Heranwachsender in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr gegenüber drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren am Busbahnhof verhalten. Die drei Jugendlichen, die dort auf einen Linienbus warteten, um nach Hause zu fahren, wurden nach Polizeiangaben durch den Unbekannten angesprochen und provoziert. Als sie sich nicht darauf einließen, schlug er einem der Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht, einen anderen aus der Gruppe schlug und trat er in einem Buswartehäuschen. Mehrere Begleiter des Aggressors gingen schließlich dazwischen und beendeten das aggressive Vorgehen des Unbekannten.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, auffällig schlank, dünne Arme, dunklere Hautfarbe, kurzgeschnittenes schwarzes Haar, Flaumbart, sprach deutsch, trug eine dunkle schwarze Hose und ein weißes T-Shirt mit schwarzer „Jordan“-Aufschrift auf der Seite.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der zu einer Gruppe von etwa fünf bis sechs Gleichaltrigen gehörte, erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.