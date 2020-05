Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 09.30 Uhr, vermutlich mit einer Luftdruckwaffe, auf ein Einfamilienhaus in der Bodenseestraße in Neuravensburg geschossen und dabei die äußere Scheibe eines doppeltverglasten Fensters beschädigt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.