Einen Schaden an einem Hausdach hat am vergangenen Wochenende höchstwahrscheinlich ein Lastwagenfahrer verursacht, der gegen das Gebäude eines Autohauses in der Zeppelinstraße gefahren ist. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Gebäude ist, wird laut Polizei derzeit abgeklärt. Sie ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07522 / 984-0.