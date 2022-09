Unbekannter legt Feuer in Baumstumpf bei Burgruine

In einem hohlen Baumstumpf im Bereich der Burgruine Praßberg hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende ein Feuer gelegt.

Nachdem der Schwelbrand nach Polizeiangaben am Sonntag kurz vor 15 Uhr entdeckt worden war, löschte die Freiwillige Feuerwehr das Feuer in dem unwegsamen Gelände. Die Beamten ermitteln nun wegen Herbeiführens einer Brandgefahr in Wäldern und gehen davon aus, dass der Unbekannte den Baumstumpf möglicherweise bereits am Samstag angezündet hat.

Das Polizeirevier Wangen bittet unter Telefon 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise.