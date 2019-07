Unbekannter klaut Tasche aus Auto

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr eine Tasche mit Inhalt aus einem unverschlossenen Auto geklaut, das vor einem Lebensmittelgeschäft in der Braugasse abgestellt war. Laut Polizeibericht flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 30 Jahre alten Mann, schlank, südländische oder nordafrikanische Herkunft, kurze dunkle Haare, dunkle Hautfarbe. Der Tatverdächtige war mit einer schwarzen Hose, einem weißen Hemd oder T-Shirt und blauen Nike-Sportschuhen bekleidet. Da sich in der geklauten Tasche unter anderem Geldkreditkarten befanden, könnte der Tatverdächtige auch an örtlichen Geldautomaten beobachtet worden sein. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.