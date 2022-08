Bereits am Wochenende vom 5. bis 7. August hat ein Unbekannter ein Rennrad aus einem Abstellraum in einem Mehrfamilienhaus in der Wangener Herrenstraße entwendet. Das weiße Fahrrad des Herstellers Cervelo war mittels eines Schlosses gesichert. Hinweise zum Verbleib des Rennrads oder auf den Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 40 entgegen.