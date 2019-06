Unbekannter klaut Handy und Geld aus Auto

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend zwischen 19 und 21.30 Uhr an einem am Fahrbahnrand in der Spinnereistraße geparkten Auto (Subaru Legacy) zu schaffen gemacht. Während der Abwesenheit des Fahrzeughalters konnte der Täter laut Polizeibericht über ein nicht vollständig geschlossenes Seitenfenster die hintere Türe öffnen. Anschließend wurden im Fahrzeuginneren aus einem Fach der Mittelkonsole ein Mobiltelefon, eine Sonnenbrille sowie eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumenten und Bankkarten entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.