In der Nacht von Freitag und Samstag hat ein Dieb einen in der Peter-Dörfler-Straße in Wangen abgestellten Roller gestohlen. Der Täter knackte ein Spiralschloss, mit dem der elektrische Motorroller an einer Eingangssäule gesichert war, wie die Polizei mitteilt. Sie ermittelt und bittet unter der Rufnummer 07522 / 9840 um Hinweise.