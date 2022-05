Unbekannter greift zwei Personen in Wangen an, Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der August-Braun-Straße in Wangen mutmaßlich willkürlich auf zwei Personen losgegangen ist, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07522 / 98 40.

Der Mann soll zunächst auf einen Briefkasten eingeschlagen und im Anschluss einen 48-Jährigen und dessen 60 Jahre alte Begleiterin ins Visier genommen haben, wie die Polizei weiter mitteilt. Der 48-Jährige wollte der Situation noch entkommen und versuchte, in sein Auto einzusteigen, woraufhin der aggressive Unbekannte mehrfach auf die Tür eintrat und den Mann dabei verletzte. Der 60-Jährigen verpasste er einen Kopfstoß und Tritte. Erst nachdem beide im Fahrzeug Schutz gefunden hatten, zog der Angreifer in Richtung der Unterführung von dannen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.