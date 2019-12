Unbekannter flüchtet von Unfallstelle

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in Wangen und bittet unter Telefonnummer 07522 / 9840 um Zeugenhinweise.

Zugetragen hat sich der Unfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 12 zwischen dem Weiler Schaulings und Eglofstal. Der 55-Fahrer eines Klein-Lkw war auf der B 12 von Isny nach Eglofstal unterwegs. An der Eglofser Steige kam ihm in einer Rechtskurve ein anderes Fahrzeug entgegen. Dessen Fahrer hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb die linken Außenspiegel beiden Fahrzeuge aufeinander krachten. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Isny fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.