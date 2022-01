Unbekannter Fahrerin beschädigt in Wangen Auto beim Ausparken

Schaden in Höhe von rund tausend Euro hat am Montag eine bislang unbekannte Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Wangener Liebigstraße verursacht. Das teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise zur Unfallverursacherin unter Telefon 07522 / 898 40.

Eine Zeugin beobachtete, wie die Frau mit ihrem weißen Renault rückwärts gegen einen VW Golf prallte und danach wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Wangener Polizei fahndet nach einer Frau, deren Renault mit pinken Felgen und bunten Aufklebern am Heck versehen gewesen sein soll. Ihr Auto dürfte hinten rechts beschädigt sein.