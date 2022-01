Den Zaun eines Grundstücks in der Straße „Am Gehrenberg“ in Wangen hat in den vergangenen zehn Tagen ein bislang unbekannter Fahrer gestreift und beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte, der mit einem gelben Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07522 / 9840 zu melden.