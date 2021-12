Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat laut Polizei am Mittwoch zwischen 8.30 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten Opel Astra angefahren. Im Anschluss suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 07522 / 98 40 um sachdienliche Hinweise.