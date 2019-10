Unbekannter fährt Wohnmobil in Wangen an

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Telefonnummer 07522 / 9840 zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag bei der Einmündung der Masurenstraße in die Oderstraße in Wangen ereignet hat. Laut Polizeibericht fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen die vordere linke Seite eines gegenüber der Einmündung auf dem Grünstreifen geparktes Wohnmobils der Marke Mercedes-Benz mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.