Unbekannter fährt gegen Gartenzaun

In der Bernhard-Müller-Straße in Neuravensburg ist am Dienstag ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug gegen den Gartenzaun eines Privatgrundstücks gefahren. Bei dem Unfall, der zwischen 7 Uhr und 12 Uhr passiert sein muss, entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Weil sich bisher niemand gemeldet hat, ermittelt das Polizeirevier Wangen wegen Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann wird gebeten, die Polizei zu informieren (Telefon 07522 / 9840).