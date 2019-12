Unbekannter fährt Auto in der Wangener Altstadt an

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 12 und 16 Uhr in der Altstadt in der Brotlaube in der Nähe des Marktplatzes ereignet hat.

Laut Polizeibericht stieß der unbekannte Fahrer eines vermutlich silber lackierten Fahrzeugs vermutlich beim Ausparken gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines parkenden Opel Meriva mit Sigmaringer Kennzeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07522 / 9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.