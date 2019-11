Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag zwischen 8.45 und 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „Haidösch“ ereignet hat. Laut Polizeibericht fuhr der unbekannte Autofahrer eines vermutlich dunkel lackierten Kraftfahrzeugs beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Seite eines auf dem Parkplatz stehenden, grau lackierten Renault Scenic mit Ravensburger Kennzeichen. Am Renault entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522 / 9840, entgegen.