Unbekannter bricht Kondomautomaten auf

Insgesamt drei im Stadtgebiet aufgestellte Kondomautomaten wurden im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag laut Polizeibericht durch einen unbekannten Täter aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Automaten stehen am Busbahnhof, in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße und im Untergeschoss des Argencenters. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu informieren.