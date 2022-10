Unbekannter bricht in Wangener Hotel ein

In ein Hotel in der Wangener Herrenstraße ist in den frühen Morgenstunden des Montags ein bislang Unbekannter eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür auf der Gebäuderückseite gelangte er laut Polizei in die Räumlichkeiten und brach dort mehrere Wertschränke auf. Daraus entwendete der Einbrecher Bargeld. Zeugen der Tat oder Personen, denen insbesondere zwischen 1.30 und 5 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 07522 / 98 40 zu kontaktieren.