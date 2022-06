Unbekannter bricht in Wangen ein Auto auf

Schon in der Nacht auf Dienstag hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Skoda verschafft. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Aus dem in der Gustav-Freytag-Straße abgestellten Auto entwendete der Täter Bargeld in unbekannter Höhe sowie weitere Gegenstände von geringerem Wert.

Wie genau der Täter das verschlossene Auto öffnete, ist Teil von weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.