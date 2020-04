Unbekannter bricht in Hofstelle ein

Ein unbekannter Täter ist am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 1 Uhr in eine derzeit unbewohnte Hofstelle eingebrochen. Der Unbekannte drang laut Polizei gewaltsam in einen Abstellraum und die Reiterstube ein, wo er bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Motorsäge der Marke „Dolmar“ stahl. Bereits am vergangenen Wochenende war in das Anwesen eingebrochen worden, so die Beamten, weswegen durch Verantwortliche zwischenzeitlich elektronische Sicherungsmaßnahmen installiert wurden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt.