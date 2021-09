In einen Fachmarkt in der Zeppelinstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang Unbekannter eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, warf der Einbrecher laut Polizeiangaben die Eingangstür mit einem Stein ein. Im Anschluss begab sich der Unbekannte zur Kasse und entwendete daraus Bargeld. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 800 Euro beziffert.

Personen, die im Tatzeitraum im Bereich des Geschäfts Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.