Unbekannter besprüht Garagentor in Wangen

In der Nacht von Sonntag auf Montag war ein bislang unbekannter Graffiti-Sprayer im Rotgerberweg am Werk. Der Schmierfink besprühte ein Garagentor in roter Farbe mit linksgerichteten Parolen, heißt es im Polizeibericht . Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

In jüngster Zeit hatten Unbekannte das Gebäude bereits mehrfach beschmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 7010.