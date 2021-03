In der Zeit zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter die Fassade eines Wohnhauses in der Praßbergstraße in Wangen mit Filzstiften beschmiert. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf die Tat und den Täter werden unter Rufnummer 07522 / 9840 entgegengenommen.