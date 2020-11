Unbekannter beschädigt Scheibe

Wie jetzt erst angezeigt wurde,hat ein bislang unbekannter Täter am Wochenende versucht, mit einem Stein eine Scheibe an einem Verkaufsraum des Berufsschulzentrums einzuschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei das Glas auf Höhe des Türgriffs beschädigt. Der Unbekannte ließ dann wohl von seinem Vorhaben ab und gelangte nicht in das Gebäude. An dem Sicherheitsglas entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei Wangen bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.