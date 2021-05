Unbekannter beschädigt Halle

Ein Unbekannter hat auf einem Betriebsgelände in der Straße „Ausrüstung“ in Wangen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht.

Mit Bierflaschen habe der Unbekannte Fensterscheiben eingeschlagen und mit Sprühfarbe auf mehreren Wänden verschiedene Schriftzüge hinterlassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Zudem zündete der Täter mehrere Papierschnipsel an. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07522/9840 um sachdienliche Hinweise.