Unbekannter beschädigt erneut Wahlplakat in Wangen: Zeugen gesucht

Mit einem Tritt hat ein bislang unbekannter Jugendlicher am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr ein Wahlplakat in der Ravensburger Straße in Wangen beschädigt. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Doe ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07522 / 9480. Die jugendliche Person, die mit einer hellen Jeans und einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein soll, konnten die herbeigerufenen Polizisten nicht mehr finden. Der am Wahlplakat entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.