Ein Unbekannter hat zwischen vergangenem Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in der Wangener Klosterbergstraße das Außengerät der Tiefkühlanlage eines Ladengeschäfts beschädigt. Hierdurch sank laut Polizeibericht die Temperatur der Kühlräume ab, die dort gelagerte Ware verdarb. Insgesamt entstand an Ware und Elektrogerät ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise zur Aufklärung erbittet das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840.