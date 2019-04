Unbekannter Autofahrer flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 14.30 und 16.00 Uhr einen Pkw, der in der Wangener Bindstraße vor dem Gebäude mit der Hausnummer 17 abgestellt war, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, wie die Polizei mitteilt. Laut einer Zeugin, die den Vorfall beobachtete, fuhr der Unfallverursacher einen dunkelfarbenen Pkw mit Ravensburger Kennzeichen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 anzurufen.