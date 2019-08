Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro ist zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, an einem Auto auf einem Parkplatz in der Lindauer Straße enstanden. Unbekannte zerkratzten laut Mitteilung der Polizei vermutlich mit einem Schlüssel die rechte Fahrzeugseite sowie die Motorhaube. Hinweise zum Täter erbittet das Polizeirevier Wangen unter Telefonnummer 07522 / 9840.