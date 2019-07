Unbekannte haben am Montag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr die Heckklappe und hintere Stoßstange an einem in der Anton-Waldner-Straße beim Gebäude der Werksfeuerwehr des dortigen Großbetriebs abgestellten Skoda Octavia zerkratzt. Polizeiangaben zufolge beläuft sich der am Auto entstandene Schaden auf etwa 1500 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.