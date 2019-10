Unbekannte zündeln wieder am Altar in Primisweiler

Schon wieder Brandstiftung in der Pfarrkirche von Primisweiler. Nach den Zündeleien vergangene Woche haben Unbekannte laut Mitteilung der Polizei nun zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, eine Stoff- und eine Plastiktischdecke auf dem linken Seitenaltar in der katholischen Kirche Primisweiler angezündet. Durch den Brand seien am hölzernen Altar und an der Wand Brandschäden entstanden, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522 / 9840 bei der Polizei in Wangen zu melden.