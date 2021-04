Von einer Baustelle in der Tettnanger Straße in Primisweiler haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang Unbekannte insgesamt 15 Türen samt Zargen entwendet, so die Polizei. Die weißen Türen waren in der Tiefgarage des Neubaus gelagert und müssen mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein. Das Polizeirevier Wangen bittet unter der Telefonnummer 07522 / 9840 um Hinweise.