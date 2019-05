Unbekannte stehlen Gartentisch und Sessel

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Gartentisch und einen Korbsessel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, standen die Möbel in einem frei zugänglichen Vorgarten in der Freiherr-von-Eichendorff-Straße.

Bei dem Tisch handelt es sich um einen braun-grauen, runden, etwa ein Meter großen Metalltisch mit einer Lochblechplatte im Wert von rund 200 Euro. Der Korbsessel wurde von der Eigentümerin in Tatortnähe zwischenzeitlich wieder gefunden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Wangen, Telefon 07522/9840, zu informieren.