Unbekannte stehlen Altreifen

Etwa 20 Altreifen, die hinter einem Autohaus in der Wangener Paul-Kolb-Straße gelagert waren, haben zwei Unbekannte in der Nacht zum Montag zwischen 22 und 23 Uhr entwendet. Das Diebesgut transportierten sie laut einem Zeugen in einem weißen Transporter ab. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Autohaus beobachtet haben oder Hinweise zu dem weißen Transporter beziehungsweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden.