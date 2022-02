Unbekannte schlagen und verletzen Jugendlichen in Wangen

Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Karlstraße in Wangen von Unbekannten angepöbelt und geschlagen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Tat geschah gegen 2.30 Uhr. Dabei zog sich der Jugendliche Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu, heißt es im Polizeibericht. Anschließend flüchteten die Täter. Laut Beschreibung des Opfers soll es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07522/9840 zu melden.