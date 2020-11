Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 20 Uhr die Heckscheibe eines in der Karlstraße geparkten Pkw eingeschlagen. Laut Polizeibericht entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.