Unbekannte rauben Smartphone und Geldbeutel

Opfer bislang unbekannter Täter wurde am frühen Samstagmorgen ein 17 Jahre alter Radfahrer bei Amtzell. Der Jugendliche war zwischen 1 und 2 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der B 32 in Richtung Ravensburg unterwegs. Dort sei er eigenen Angaben zufolge von fünf Unbekannten aus einem weißen Kleinwagen heraus angesprochen worden mit der Frage, ob er Hilfe benötige. Nachdem er dies verneint hatte, stoppten die Täter den Jugendlichen, schlugen ihm ins Gesicht und forderten sein Smartphone und seinen Geldbeutel. Mit der Beute suchte das Quintett unerkannt das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet unter Telefon 0751 /80 34 444 um sachdienliche Hinweise. Mutmaßlich hatten sich die fünf Tatverdächtigen mit dem Kleinwagen zuvor an einer Tankstelle in Geiselharz aufgehalten.